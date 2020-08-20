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    Технології

    Вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі

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    Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети - Вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі
    Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети

    Над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану присутнє надзвичайно слабке поле, яке називається Південно-Атлантична аномалія

    Фахівці NASA побачили у магнітному полі Землі Південно-Атлантичну аномалію. Науковці стверджують, що через неї можуть виходити з ладу бортові комп’ютери та порушуватись порядок отримання даних із супутників.

    Про це повідомили в NASA.

    «Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети, відображаючи і вловлюючи заряджені сонячні частинки. Але над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану присутнє надзвичайно слабке поле, яке називається Південно-Атлантична аномалія, або SAA, - йдеться у публікації.

    Як зазначається, новоутворена гігантська аномалія пропускає заряджені сонячні частинки до планети. В результаті цього можуть виходити з ладу комп'ютери, а також з'являються перешкоди у збиранні інформації з супутників. Це основна причина, з якої вчені NASA відстежують і вивчають аномалію.

    Нині SAA не справляє видимого впливу на повсякденне життя жителів Землі. Однак нещодавні спостереження і прогнози засвідчують, що аномалія розширюється на захід і магнітне поле в цій зоні слабшає. Також зазначається про поділ аномалії на дві частини, що створює додаткові проблеми для супутників.

    На думку вчених, подібна аномалія могла виникнути через нахил земної осі і рух розплавленої маси металів всередині зовнішнього ядра планети.

    технології космос NASA наука
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