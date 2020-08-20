Вчені NASA зафіксували аномалію у магнітному полі Землі



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Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети

Над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану присутнє надзвичайно слабке поле, яке називається Південно-Атлантична аномалія

Фахівці NASA побачили у магнітному полі Землі Південно-Атлантичну аномалію. Науковці стверджують, що через неї можуть виходити з ладу бортові комп’ютери та порушуватись порядок отримання даних із супутників.

Про це повідомили в NASA.

«Магнітне поле Землі діє як щит навколо планети, відображаючи і вловлюючи заряджені сонячні частинки. Але над Південною Америкою та південною частиною Атлантичного океану присутнє надзвичайно слабке поле, яке називається Південно-Атлантична аномалія, або SAA, - йдеться у публікації.

Як зазначається, новоутворена гігантська аномалія пропускає заряджені сонячні частинки до планети. В результаті цього можуть виходити з ладу комп'ютери, а також з'являються перешкоди у збиранні інформації з супутників. Це основна причина, з якої вчені NASA відстежують і вивчають аномалію.