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    Технології

    Компанія SpaceX вивела на орбіту вже понад 600 інтернет-супутників

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    Запуск Falcon 9 зі 60 супутниками був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал - Компанія SpaceX вивела на орбіту вже понад 600 інтернет-супутників
    Запуск Falcon 9 зі 60 супутниками був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал

    Супутники забезпечать високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет у важкодоступних місцях Землі

    Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 із 12-ю партією супутників Starlink.

    Про це в четвер, 3 вересня, пресслужба компанії повідомила у Twitter.

    Запуск Falcon 9 зі 60 супутниками був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал о 8:46 за часом східного узбережжя США.

    «Starlink забезпечать високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет у місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім неможливим», – зазначено в повідомленні.

    Супутники будуть виведені на орбіту на висоті 550 км від Землі.

    Таким чином наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 супутників Starlink.

    Раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.

    інтернет космос SpaceX Falcon
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