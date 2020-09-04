Компанія SpaceX вивела на орбіту вже понад 600 інтернет-супутників



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Запуск Falcon 9 зі 60 супутниками був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал

Супутники забезпечать високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет у важкодоступних місцях Землі

Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила ракету-носій Falcon 9 із 12-ю партією супутників Starlink.

Про це в четвер, 3 вересня, пресслужба компанії повідомила у Twitter.

Запуск Falcon 9 зі 60 супутниками був здійснений у штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал о 8:46 за часом східного узбережжя США.

«Starlink забезпечать високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет у місцях, де доступ був ненадійним, дорогим або зовсім неможливим», – зазначено в повідомленні.

Супутники будуть виведені на орбіту на висоті 550 км від Землі.

Таким чином наразі на орбіті Землі знаходиться більше 600 супутників Starlink.

Раніше ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.