Вчені виявили в голові людини невідомий науці орган
Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз
Вчені з Нідерландського інституту раку виявили прихований всередині голови людини невідомий науці орган, що нагадує слинні залози.
Дослідження опубліковане в журналі Radiotherapy and Oncology.
Відкриття відбулося випадково, коли доктора обстежили пацієнтів з раком простати за допомогою сканера. Інструмент для діагностики повинен знаходити в тілі пухлини при контрастній томографії з введенням в кров радіоактивної глюкози. Однак в підсумку фахівці виявили на знімках два невідомих органи.
«Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз», - заявив провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету.
Він розповів, що органу дали назву «трубчасті залози», оскільки вони розташовані над трубчастим валиком (піднесення в носовій частині глотки).
Радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку розповів про відкриття.
«У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці. Наскільки було відомо раніше, слинні залози в носоглотці мікроскопічно малі. Близько тисячі їх рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!», - прокоментував фахівець.
Відповідні залози виявили у всіх ста пацієнтів, обстежених за допомогою сканера PSMA PET / CT. Також вчені провели розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, яке підтвердило існування цієї «структури».
У звіті про дослідження зазначено, що так звані трубчасті залози не були раніше описані в жодному джерелі.
Відзначається, що це перше подібне відкриття за 300 років.