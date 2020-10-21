Вчені виявили в голові людини невідомий науці орган



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Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз

Вчені з Нідерландського інституту раку виявили прихований всередині голови людини невідомий науці орган, що нагадує слинні залози.

Дослідження опубліковане в журналі Radiotherapy and Oncology.

Відкриття відбулося випадково, коли доктора обстежили пацієнтів з раком простати за допомогою сканера. Інструмент для діагностики повинен знаходити в тілі пухлини при контрастній томографії з введенням в кров радіоактивної глюкози. Однак в підсумку фахівці виявили на знімках два невідомих органи.

«Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз», - заявив провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету.

Він розповів, що органу дали назву «трубчасті залози», оскільки вони розташовані над трубчастим валиком (піднесення в носовій частині глотки).

Радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку розповів про відкриття.

«У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці. Наскільки було відомо раніше, слинні залози в носоглотці мікроскопічно малі. Близько тисячі їх рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!», - прокоментував фахівець.

Відповідні залози виявили у всіх ста пацієнтів, обстежених за допомогою сканера PSMA PET / CT. Також вчені провели розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, яке підтвердило існування цієї «структури».

У звіті про дослідження зазначено, що так звані трубчасті залози не були раніше описані в жодному джерелі.

Відзначається, що це перше подібне відкриття за 300 років.