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    У світі

    Вчені виявили в голові людини невідомий науці орган

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    Вчені виявили в голові людини невідомий науці орган

    Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз

    Вчені з Нідерландського інституту раку виявили прихований всередині голови людини невідомий науці орган, що нагадує слинні залози.

    Дослідження опубліковане в журналі Radiotherapy and Oncology.

    Відкриття відбулося випадково, коли доктора обстежили пацієнтів з раком простати за допомогою сканера. Інструмент для діагностики повинен знаходити в тілі пухлини при контрастній томографії з введенням в кров радіоактивної глюкози. Однак в підсумку фахівці виявили на знімках два невідомих органи.

    «Два органи, які висвітили при дослідженні, мають всі ознаки слинних залоз», - заявив провідний автор дослідження, хірург порожнини рота Маттейс Вальстар з Амстердамського університету.

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    Він розповів, що органу дали назву «трубчасті залози», оскільки вони розташовані над трубчастим валиком (піднесення в носовій частині глотки).

    Радіолог-онколог Ваутер Вогель з Нідерландського інституту раку розповів про відкриття.

    «У людини є три набори великих слинних залоз, але не в цьому місці. Наскільки було відомо раніше, слинні залози в носоглотці мікроскопічно малі. Близько тисячі їх рівномірно розподілені по слизовій оболонці. Тому уявіть собі наше здивування, коли ми виявили це!», - прокоментував фахівець.

    Відповідні залози виявили у всіх ста пацієнтів, обстежених за допомогою сканера PSMA PET / CT. Також вчені провели розтин двох тіл, чоловічого і жіночого, яке підтвердило існування цієї «структури».

    У звіті про дослідження зазначено, що так звані трубчасті залози не були раніше описані в жодному джерелі.

    Відзначається, що це перше подібне відкриття за 300 років.

    здоров'я Нідерланди наука
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