Вчені з’ясували, коли можуть з’являтися проблеми зі здоров’ям після одужання від Covid-19



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Вчені у своєму дослідженні відзначають, що після зараження коронавірусом спостерігалося ураження одного або декількох органів

Молоді люди виявляли проблеми зі здоров'ям через чотири місяці після зараження коронавірусом

У молодих людей, які тяжко перенесли коронавірус, проблеми зі здоров'ям почали з’являтися через чотири місяці після зараження. Про це повідомляє видання The Hindustan Times.

Вчені у своєму дослідженні відзначають, що після зараження коронавірусом спостерігалося ураження одного або декількох органів.

Медики провели обстеження понад 200 осіб, і у більшості з них були виявлені ураження серця, легенів, печінки та підшлункової залози.

«Середній вік учасників склав 44 роки й через чотири місяці після хвороби у них спостерігалися м'язові болі, задишка, втома і головні болі. У 92% випадків у пацієнтів були кардіореспіраторні проблеми, 73% – шлунково-кишкові. У 42% – було не менше 10 різних симптомів. Легкі ураження органів серця – у 32%, ураження легень – у 33%, нирок – у 12%, печінки - у 10%, підшлункової залози – 17%», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.