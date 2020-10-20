Імунолог розповів, як «натренувати» імунітет проти коронавірусу
Для зміцнення імунітету проти коронавірусу потрібні регулярні заняття фізкультурою
Імунолог Георгій Вікулов стверджує, що для зміцнення імунітету проти коронавірусу потрібні регулярні заняття фізкультурою. Про це директор Наукового інформаційного центру з профілактики та лікування вірусних інфекцій повідомив в інтерв'ю радіо Sputnik.
За словами імунолога, головним захистом організму людини від вірусів є імунна система, а малорухливий спосіб життя негативно впливає на неї.
Вікулов зауважив, що зайві навантаження на організм, в тому числі спортивні тренування, також негативно позначаються на здоров'ї.
Також лікар порадив змінити харчові звички, зокрема знизити споживання насиченою жирами їжі, що сприяє зростанню рівня холестерину в крові.
Вікулов також закликає відмовитися від куріння і частого вживання алкоголю.
Як повідомлялося, вчені з’ясували, коли можуть з’являтися проблеми зі здоров’ям після одужання від Covid-19.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.
Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.
До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.