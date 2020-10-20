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    Здоров'я

    Імунолог розповів, як «натренувати» імунітет проти коронавірусу

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    Головним захистом організму людини від вірусів є імунна система, а малорухливий спосіб життя негативно впливає на неї, - імунолог - Імунолог розповів, як «натренувати» імунітет проти коронавірусу
    Головним захистом організму людини від вірусів є імунна система, а малорухливий спосіб життя негативно впливає на неї, - імунолог

    Для зміцнення імунітету проти коронавірусу потрібні регулярні заняття фізкультурою

    Імунолог Георгій Вікулов стверджує, що для зміцнення імунітету проти коронавірусу потрібні регулярні заняття фізкультурою. Про це директор Наукового інформаційного центру з профілактики та лікування вірусних інфекцій повідомив в інтерв'ю радіо Sputnik.

    За словами імунолога, головним захистом організму людини від вірусів є імунна система, а малорухливий спосіб життя негативно впливає на неї. 

    Вікулов зауважив, що зайві навантаження на організм, в тому числі спортивні тренування, також негативно позначаються на здоров'ї.

    Також лікар порадив змінити харчові звички, зокрема знизити споживання насиченою жирами їжі, що сприяє зростанню рівня холестерину в крові. 

    Вікулов також закликає відмовитися від куріння і частого вживання алкоголю.

    Як повідомлялося, вчені з’ясували, коли можуть з’являтися проблеми зі здоров’ям після одужання від Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень. 

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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