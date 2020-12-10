Вчені з’ясували, як Covid-19 впливає на очі

Вчені вважають, що болі в очах слід визнати одним із значущих симптомів раннього Covid-19

Британські вчені встановили зв’язок між запаленням очей та коронавірусною інфекцією. Вони вважають, що болі в очах слід визнати одним із значущих симптомів раннього Covid-19.

Це перше спеціалізоване дослідження, присвячене очним проявам при Covid-19. Результати його опубліковані в журналі BMJ Open Ophthalmology.

Дослідники з Університету Англія Раскін (ARU) провели опитування серед пацієнтів з підтвердженим Covid-19 і склали перелік ранніх симптомів захворювання. 83 учасники опитування заповнювали анкету, в якій оцінювали свій стан до і після початку хвороби.

Найбільш часто повідомляються симптомами Covid-19 були: втома – 90 відсотків опитаних, лихоманка – 76 відсотків, втрата нюху і смаку – 70 відсотків, і сухий кашель – 66 відсотків.

У той же час більшість респондентів – 81 відсоток – згадали, що на ранній стадії Covid-19 у них були проблеми з очима. З них 18 відсотків вказували на світлобоязнь або підвищену світлочутливість, 17 відсотків – на свербіж, і 16 відсотків – на болі в очах. Симптоми зберігалися до двох тижнів.

Ніхто з опитаних не відзначив слизові виділення або різь в очах – характерні ознаки бактеріальних інфекцій.

Автори відзначають, що, мабуть, багато інфікованих не звертають увагу на очні симптоми, вважаючи їх нехарактерними для Covid-19, або відносять до звичайного кон’юнктивіту. Чи не акцентуються на них, при наявності інших, більш серйозних симптомів, і медики, коли пацієнти потрапляють до лікарні.

На думку дослідників, слід чітко відокремлювати кон’юнктивіт від симптомів коронавірусної інфекції, а очні болі визнати значущим симптомом раннього прояву Covid-19.

Автори пропонують називати очні симптоми при Covid-19 запаленням очей.

Дослідники відзначають, що вивчення цього прояву важливо і тим, що воно вказує ще на один можливий шлях проникнення коронавірусу SARS-CoV-2 в організм і дозволяє краще відстежити шляхи його поширення.