Як і чим зміцнити імунітет: поради лікаря Комаровського

Комаровський наголосив, що не існує «чарівних таблеток», що дозволяють зміцнити імунітет

Лікар і телеведучий Євген Комаровський розповів, як підвищити імунітет.

Про це він заявив у своєму відеоблозі.

Лікар наголосив, що не існує «чарівних таблеток», що дозволяють зміцнити імунітет.

За словами медика, всі препарати, які нібито піднімають імунітет – це обманки.

«Фармакологічних засобів, що підвищують імунітет, не існує. Усі ліки, нібито «для імунітету», – це облуд, бізнес на людському невігластві. Ці ліки сприяють тільки одному – добробуту тих, хто їх продає й виробляє. Крапка. Нічого я вам тут придумати не можу», – зазначив лікар.

За його словами, зміцнення імунітету – це фізичні навантаження, відсутність шкідливих речовин у харчуванні.

«Як підвищити імунітет? Фізичні навантаження, контрасти температур, гарний настрій, піднятися з дивану, бігати, стрибати, дихати свіжим повітрям – ось цим шляхом і рухайтеся», – порадив Комаровський.

Також лікар пояснив, чому він «проповідує» хрін, цибулю й часник як засоби для підвищення імунітету.

«Як тільки я скажу, що за допомогою цибулі, часнику й, особливо, за допомогою хрону можна підвищити імунітет – ми відразу ж виявимо, що ціни на них зростуть у кілька разів, і винен, природно, буде Комаровський, який «перебуває в жорсткій змові» з виробниками часнику. Хочете їсти хрін, цибулю і часник? На здоров’я! Якщо ви ставите на одну чашу терезів ці продукти, а на іншу – їжу в ресторанах і фаст-фудах як те, що пригнічує наш імунітет (до речі, там є і здорова їжа, але вам же потрібно з'їсти найбільший гамбургер!), то є й інша, що його точно пригнічує», – розповів Комаровський.

Спеціаліст запевнив, що корекція імунітету можлива тільки при дотриманні і кореляції таких параметрів, як: перебування на свіжому повітрі, правильне харчування і фізичні навантаження.

«Є солодка коричнева вода з бульбашками, де на її один літр припадає 220 грамів цукру. Є ваш спосіб життя, коли протяг – це найстрашніше, що можна собі уявити. Коли жодної фізичної активності. Коли діти сидять, утупившись у смартфони, не гуляють, міряються не досягненнями в спорті, а кросівками й телефонами – у кого крутіше. Жити треба по-людськи! Фізичні навантаження, посміхатися, водити дитину до школи, де звертають увагу не тільки на науку, а й на здоров’я. За будь-якої погоди діти повинні гуляти по чотири години на день. Хочете їсти хрін, цибулю і часник? На здоров’я!» – пояснив Комаровський.

Також він розповів про зв’язок кисломолочних бактерій з імунітетом.

«Це взагалі добре. І я обома руками за них. Найбільшою проблемою сучасності є найвища чистота. Із погляду нашої еволюції ми живемо в практично стерильних умовах. Імунна система наших дітей не може нормально розвиватися, тому що діти після народження потрапляють у практично стерильне середовище – усе миють, кип’ятять, дуже часто стерилізують. А зараз із урахуванням коронавірусу – усі ці санітайзери, дезінфектори, хлор, ультрафіолетове опромінення – ми поміщаємо дитину в практично стерильне середовище. Імунна система, яка щодня повинна зустрічатися з мільярдами бактерій, зустрічається тільки з мільйонами, недопрацьовує, після цього імунна система починає кидатися на все, що трохи схоже на бактерії або віруси – і ми маємо жахливі спалахи алергічних захворювань, аутоімунних захворювань. І коли в нас є можливість хоча б за допомогою їжі дати дітям додатково якісь мікроорганізми, які природно зустрінуться з системою імунітету, але які не є небезпечними й будуть тренувати імунну систему – це здорово», – вважає лікар.

Комаровський підкреслив, що звичайно, надійніший спосіб профілактики проблем з імунітетом – це не кисломолочні бактерії.

«Це різноманітне харчування, відсутність стерильності, ніколи не годувати дітей, якщо вони не хочуть їсти, а змінювати спосіб життя, щоб у них був апетит. Але в комплексі заходів, спрямованих на стабілізацію імунної системи, кисломолочні продукти – усе це круто, друзі, – резюмував телеведучий.

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