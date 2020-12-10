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    Економіка та фінанси

    Українці на карантині отримають компенсації: хто і скільки

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    Українські підприємці отримають компенсацію за карантин - Українці на карантині отримають компенсації: хто і скільки
    Українські підприємці отримають компенсацію за карантин

    Загальна сума виплат з бюджету складе 12 млрд гривень

    Галузі бізнесу, які підпадуть під посилення карантину, отримають часткову компенсацію з держаного бюджету. Уряд ухвалить рішення про виплати.

    Про це повідомив прем’єрміністр Денис Шмигаль.

    Як зазначив Шмигаль, фізичні особи-підприємці зможуть отримати по 8 тисяч гривень. Крім того, будуть запроваджені податкові канікули для ФОПів першої групи та відбудеться списання податкового боргу, що не перевищує 3060 гривень.

    «Будуть продовжені ліцензії, а також будуть компенсації по єдиному соціальному внеску»,– сказав він.

    Шмигаль заявив, що уряд прийме відповідні рішення щодо виплат до кінця 2020 року.

    «Як ми і обіцяли, ті галузі, які постраждають від обмеження в роботі, отримають фінансову підтримку від держави», – сказав він.

    Шмигаль нагадав, що загальна сума виплат з бюджету складе 12 млрд гривень.

    У заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги зазначається:

    • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта;
    • адреса місця проживання;
    • підтвердження відповідності застрахованої особи критеріям, передбаченим частинами першою та другою статтею 2 закону, що здійснюється шляхом проставлення відповідної позначки заявником;
    • номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

    Нагадаємо, 7 грудня президент Володимир Зеленський підписав закони щодо підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні Covid-19.

    Також Кабінет міністрів підготував проєкт постанови про надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи внаслідок посилення карантину.

     Читайте також:
    Теги: українці Володимир Зеленський карантин уряд Денис Шмигаль коронавірус
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