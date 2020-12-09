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    У світі

    Канада схвалила вакцину від Covid-19 компанії Pfizer

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    Ефективність вакцини від Covid-19 компанії Pfizer становить приблизно 95% - Канада схвалила вакцину від Covid-19 компанії Pfizer
    Ефективність вакцини від Covid-19 компанії Pfizer становить приблизно 95%
    Фото: ox.ac.uk/Facebook

    До кінця року Канада повинна отримати вакцину для 249 тис.людей

    У Канаді дозволили використовувати вакцину від Covid-19 компаній Pfizer і BioNTech.

    Про це повідомляє CBC.

    Регулятор завершив ознайомлення з результатами випробувань і підтвердив ефективність препарату.

    «Встановлено, що ефективність вакцини становить приблизно 95 відсотків. Вакцина добре переноситься учасниками», - йдеться у повідомленні,

    До кінця року Канада повинна отримати вакцину для 249 тис.людей.

    Напередодні в. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи.  Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. 

    Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Теги: США Канада вакцинація коронавірус
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