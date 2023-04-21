Вибух у Бєлгороді: місцева влада провела евакуацію будинку

Унаслідок вибухів постраждало троє людей

Влада російського Бєлгорода ухвалила рішення розселити мешканців будинку, біля якого учора ввечері стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика вирва. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков.

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На цей час готується будівельна експертиза несучих конструкцій будинку, що постраждав через вибух. «Вчора ввечері було ухвалено рішення перестрахуватися і повністю трипід'їзний п'ятиповерховий будинок було розселено. Проходила евакуація під контролем співробітників МНС та голови міста Демидова… Житло, харчування буде забезпечено. Зараз найголовніше – провести будівельну експертизу несучих конструкцій цього будинку та підготувати проектно-кошторисну документацію для того, щоб розпочати максимально швидко відновлювальні роботи. Ці завдання поставлені, перебувають під контролем», – зазначив він.

Гладков також повідомив, що внаслідок вибухів постраждало троє людей. «Троє постраждали, одна людина відмовилася від госпіталізації, одному жителю поставили діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, життю нічого не загрожує, вся необхідна допомога надається. І одній літній жінці стало погано, дуже піднявся тиск. Вона була госпіталізована, зараз перебуває під наглядом лікарів», - написав Гладков.

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Як повідомлялося, 20 квітня ввечері у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, унаслідок якого на одній із вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів. Згодом стало відомо, що причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34.