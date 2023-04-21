Вибух у Бєлгороді: влада зізналась, у чому причина

Унаслідок події постраждали дві жінки

У російському місті Бєлгород стався потужний вибух, унаслідок якого на одній із вулиць утворилася величезна воронка. Причиною інциденту став позаштатний схід боєприпасу з російського літака Су-34. Про це заявило міністерство оборони РФ, пише телеграм-канал «Раніше всіх. Ну майже».

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«Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбувся позаштатний сход авіаційного боєприпасу», – йдеться в повідомленні відомства.

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Зазначається, що за даним фактом вже проводиться розсілдування. У результаті інциденту пошкоджено житлові будівлі. Загиблих немає.

Мер міста повідомив, що внаслідок події постраждали дві жінки. Одну в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували із черепно-мозковою травмою. Друга від госпіталізації відмовилася, необхідну допомогу їй надали на місці.

Нагадаємо, що вибух у російському Бєлгороді спричинив величезну вирву радіусом 20 метрів.

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За словами місцевої влади, є пошкодження вікон у багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.

До слова, раніше в російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах. Соцмережі поширили відео загоряння, яке, за даними російських джерел, виникло внаслідок удару українського безпілотника.