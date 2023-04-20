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У російському Бєлгороді через вибух утворилася величезна воронка (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У російському Бєлгороді через вибух утворилася величезна воронка (фото, відео)
Причини вибуху наразі невідомі
фото: Telegram / «Жесть Белгород»

На перехресті однієї з центральних вулиць міста утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів

У російському місті Бєлгород стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика воронка. Про це пишуть місцеві пабліки, зокрема телеграм-канал «Жесть Белгород».

Зазначається, що інцидент стався на перетині вулиць Губкіна та Ватутіна. За неперевіреною інформацією, після першого вибуху пролунав ще один.

Очевидці публікують в мережі фото та відео з місця події.

«Відбувся вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів», –  прокоментував інцидент губернатор В'ячеслав Гладков.

На одному з фото видно, як у результаті вибуховох хвилі автомобіль викинуло на дах продуктового магазину.

5 фото
На весь екран
Наслідки вибуху в Бєлгороді
фото: Telegram / «Жесть Белгород»

За словами губернатора, є пошкодження вікон у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.

«Мер міста Валентин Демидов, начальник управління регіональної безпеки Євген Воробйов та всі оперативні та аварійні служби перебувають на місці. Вся додаткова інформація згодом», – сказав В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, що раніше в російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах. Соцмережі поширили відео загоряння, яке, за даними російських джерел, виникло внаслідок удару українського безпілотника. 

Теги: вибух Бєлгород росія

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