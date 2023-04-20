У російському Бєлгороді через вибух утворилася величезна воронка (фото, відео)

На перехресті однієї з центральних вулиць міста утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів

У російському місті Бєлгород стався потужний вибух. Унаслідок цього на одній із вулиць утворилася велика воронка. Про це пишуть місцеві пабліки, зокрема телеграм-канал «Жесть Белгород».

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Зазначається, що інцидент стався на перетині вулиць Губкіна та Ватутіна. За неперевіреною інформацією, після першого вибуху пролунав ще один.

Очевидці публікують в мережі фото та відео з місця події.

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«Відбувся вибух. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна вирва радіусом 20 метрів», – прокоментував інцидент губернатор В'ячеслав Гладков.

На одному з фото видно, як у результаті вибуховох хвилі автомобіль викинуло на дах продуктового магазину.

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Наслідки вибуху в Бєлгороді фото: Telegram / «Жесть Белгород»

За словами губернатора, є пошкодження вікон у сусідньому багатоквартирному будинку, вибуховою хвилею пошкодило кілька припаркованих автомобілів та повалило стовпи лінії електропередачі.

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«Мер міста Валентин Демидов, начальник управління регіональної безпеки Євген Воробйов та всі оперативні та аварійні служби перебувають на місці. Вся додаткова інформація згодом», – сказав В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, що раніше в російському місті Бєлгород, а також у Бєлгородському районі після вибухів сталися пожежі нібито на цивільних об'єктах. Соцмережі поширили відео загоряння, яке, за даними російських джерел, виникло внаслідок удару українського безпілотника.