Видатний лікар-онколог тікає з Росії: за що його переслідує влада

Видатний російський лікар-онколог Ілля Фомінцев потрапив до в'язниці за участь у акції проти війни з Україною, а тепер взагалі планує втекти з Росії від свавілля силовиків

Засновник Вищої школи онкології Ілля Фомінцев розповів про те, як силовики тероризували його сім’ю

Видатний російський лікар-онколог Ілля Фомінцев заявив, що планує виїхати із Санкт-Петербургу, де зараз мешкає, та взагалі з Росії. Про це Фомінцев написав на Facebook.

Причиною стали брутальні дії силовиків, які намагалися увірватися до нього у будинок. Сам лікар був відсутній, удома перебували лише дружина з дітьми та собака. Саме пес, на думку медика, не дозволив правоохоронцям вдертися до квартири.

Фомінцев заявив, що додому уже не повернеться, поїде на деякий час переховуватися в ліс, а дружину з дітьми відправить до бабусі. Він додав, що, скоріш за все, на нього «настукав» хтось із сусідів.

Видатний спеціаліст, який зробив серйозний внесок у розвиток російської онкології, зазначив, що замислився над тим, щоб виїхати з Росії після такого свавілля силовиків. «Мені зовсім не важливо, чому вони приходили і що хотіли – небезпечно це чи ні. Я просто в принципі не хочу чути, як моя дружина тремтячим голосом говорить по телефону, а діти на фоні плачуть», – пояснив свою позицію засновник Вищої школи онкології.

Нагадаємо, що Ілля Фомінцев ще 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи у Москві, вийшов на неузгоджений із путінською владою мітинг проти вторгнення російських військ на територію України, де і був заарештований.

За участь у мітингу лікар отримав 20 діб арешту. Сам він заявив у суді, що в протоколі усе, від першого до останнього слова – брехня.