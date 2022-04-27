Антивоєнні заяви Галкіна довели пропагандистів до істерики (відео)

Не знайшовши що відповісти на антивоєнні заяви Максима Галкіна, пропагандистка Маргарита Симонян перейшла на особистості і розкритикувала його шлюб із Аллою Пугачовою

Очільниця пропагандистського телеканалу RT обізвала актора Максима Галкіна мерзотою

Відома російська пропагандистка Маргарита Симонян образилася на актора Максима Галкіна за його антивоєнну позицію і розповіла деталі його особистого життя. Свою скандальну заяву Симонян зробила в ефірі державного телеканалу «Россія 1».

Пропагандистка заявила, що більше не буде мовчати і говоритме усю правду про таких людей, які не підтримують вторгнення Росії на територію України.

Зокрема, про Галкіна, якого вона обізвала «мерзотою»,телеведуча зробила дві заяви. По-перше, Симонян заявила про нетрадиційну сексуальну орієнтацію актора, про яку, мовляв, усі знають.

Крім того, скандальна телеведуча розкритикувала сімейне життя Максима Галкіна – який, за словами Симонян, одружився на «літній жінці» (Аллі Пугачовій, якій в день укладення шлюбу з Галкіним було 62 роки, тоді як самому Максиму 35 – ред.) винятково заради грошей.

Нагадаємо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

Пізніше він різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.