Антивоєнні заяви Галкіна довели пропагандистів до істерики (відео)
Очільниця пропагандистського телеканалу RT обізвала актора Максима Галкіна мерзотою
Відома російська пропагандистка Маргарита Симонян образилася на актора Максима Галкіна за його антивоєнну позицію і розповіла деталі його особистого життя. Свою скандальну заяву Симонян зробила в ефірі державного телеканалу «Россія 1».
Пропагандистка заявила, що більше не буде мовчати і говоритме усю правду про таких людей, які не підтримують вторгнення Росії на територію України.
Зокрема, про Галкіна, якого вона обізвала «мерзотою»,телеведуча зробила дві заяви. По-перше, Симонян заявила про нетрадиційну сексуальну орієнтацію актора, про яку, мовляв, усі знають.
Крім того, скандальна телеведуча розкритикувала сімейне життя Максима Галкіна – який, за словами Симонян, одружився на «літній жінці» (Аллі Пугачовій, якій в день укладення шлюбу з Галкіним було 62 роки, тоді як самому Максиму 35 – ред.) винятково заради грошей.
Нагадаємо, що Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.
Пізніше він різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.
Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.