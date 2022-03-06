Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють
Поліція РФ затримує усіх поспіль на мітингах – навіть дітей і собак
Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.
Зокрема, люди вийшли у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі. Міліція затримує та б'є мітингувальників.
Станом на 15:15 за московським часом затримали понад 1650 людей у 44 містах Російської Федерації, передає «ОВД-інфо».
Найбільше затриманих у Новосибірську – 272 людини. У Москві в автозаки завели 227 мітингувальників, у Єкатеринбурзі – 208.
У Москві затримали члена правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Він стояв з плакатом «Україні – мир, Росії – свободу». Затримання відбуваються на Манежній площі, там працює ОМОН.
У Петербурзі, де щодня проводили антивоєнні акції, виступає оркестр МВД.
У Новосибірську на площі Леніна на мітинг зібралось приблизно 100 людей. Поліцейські оточили людей. Видання повідомляє про 55 затриманих.
Серед затриманих – журналісти, пенсіонери та собака.
У Єкатеринбурзі протестувальника побили палицями.
У Новосибірську медики швидкої несли дівчину з пошкодженою ногою. Вона розповіла, що її побили правоохоронці.
Біля мітингувальників чергують автозаки та автобуси правоохоронців.
На антивоенную акцию вышли и жители Омска. Нацгвардия толпой бегает за протестующими pic.twitter.com/dYB7lObZj8— The Insider (@the_ins_ru) March 6, 2022
Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці.
Важливо також розуміти, що російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу.
Джерело: Суспільне