Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють

Акція протесту в Новосибірську, 6 березня 2022 року

Акція протесту в Новосибірську, 6 березня 2022 року

Поліція РФ затримує усіх поспіль на мітингах – навіть дітей і собак

Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.

Зокрема, люди вийшли у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі. Міліція затримує та б'є мітингувальників.

Станом на 15:15 за московським часом затримали понад 1650 людей у 44 містах Російської Федерації, передає «ОВД-інфо».

Росіяни почали збиратися на протести проти війни з Україною

Найбільше затриманих у Новосибірську – 272 людини. У Москві в автозаки завели 227 мітингувальників, у Єкатеринбурзі – 208.

У Москві затримали члена правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Він стояв з плакатом «Україні – мир, Росії – свободу». Затримання відбуваються на Манежній площі, там працює ОМОН.

У Петербурзі, де щодня проводили антивоєнні акції, виступає оркестр МВД.

У Новосибірську на площі Леніна на мітинг зібралось приблизно 100 людей. Поліцейські оточили людей. Видання повідомляє про 55 затриманих.

Серед затриманих – журналісти, пенсіонери та собака.

У Єкатеринбурзі протестувальника побили палицями.

У Новосибірську медики швидкої несли дівчину з пошкодженою ногою. Вона розповіла, що її побили правоохоронці.

Медики у Новосибірську виводять дівчину з травмованою ногою / Медіазона

Біля мітингувальників чергують автозаки та автобуси правоохоронців.

На антивоенную акцию вышли и жители Омска. Нацгвардия толпой бегает за протестующими pic.twitter.com/dYB7lObZj8 — The Insider (@the_ins_ru) March 6, 2022

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці.

Важливо також розуміти, що російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу.

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Джерело: Суспільне