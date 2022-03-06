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    Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють

    Акція протесту в Новосибірську, 6 березня 2022 року&nbsp; - Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють
    Акція протесту в Новосибірську, 6 березня 2022 року 
    фото: Тайга.инфо

    Поліція РФ затримує усіх поспіль на мітингах – навіть дітей і собак

    Сьогодні у російських містах відбуваються акції протесту. Деякі росіяни почали виходити на вулиці з вимогою припинити війну в Україні.

    Зокрема, люди вийшли у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та Єкатеринбурзі. Міліція затримує та б'є мітингувальників.

    Станом на 15:15 за московським часом затримали понад 1650 людей у 44 містах Російської Федерації, передає «ОВД-інфо».

    Росіяни почали збиратися на протести проти війни з Україною

    Росіяни почали збиратися на протести проти війни з Україною

    Найбільше затриманих у Новосибірську – 272 людини. У Москві в автозаки завели 227 мітингувальників, у Єкатеринбурзі – 208.

    У Москві затримали члена правозахисного центру «Меморіал» Олега Орлова. Він стояв з плакатом «Україні – мир, Росії – свободу». Затримання відбуваються на Манежній площі, там працює ОМОН.

    У Петербурзі, де щодня проводили антивоєнні акції, виступає оркестр МВД.

    У Новосибірську на площі Леніна на мітинг зібралось приблизно 100 людей. Поліцейські оточили людей. Видання повідомляє про 55 затриманих.

    Серед затриманих – журналісти, пенсіонери та собака.

    У Єкатеринбурзі протестувальника побили палицями.

    У Новосибірську медики швидкої несли дівчину з пошкодженою ногою. Вона розповіла, що її побили правоохоронці.

    Медики у Новосибірську виводять дівчину з травмованою ногою / Медіазона

    Медики у Новосибірську виводять дівчину з травмованою ногою / Медіазона

    Біля мітингувальників чергують автозаки та автобуси правоохоронців.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли ракетами аеропорт у Вінниці.

    Важливо також розуміти, що російські окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу.

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    Джерело: Суспільне

    Теги: Росія війна путінський режим агресія протест поліція МВД
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    Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють