У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики

фото: Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані

«Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну», – йдеться у повідомленні

Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у магазинах Казані активісти змінюють цінники до товарів. На них тепер розміщено «антивоєнну агітацію».

Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та Республіці Татарстан «Протестна Казань».

На цінниках написано наступне:

«Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів».

«Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки».

«Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну».

До речі, там війну таки називають війною, хоч Путін заборонив це робити на так званому «законодавчому» рівні.