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    У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики

    Росіяни опублікували фото з мініпротестом - У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики
    Росіяни опублікували фото з мініпротестом
    фото: Громадянська та політична самоорганізація людей у Казані

    «Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну», – йдеться у повідомленні

    Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у магазинах Казані активісти змінюють цінники до товарів. На них тепер розміщено «антивоєнну агітацію».

    Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та Республіці Татарстан «Протестна Казань».

    На цінниках написано наступне:

    • «Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів».
    • «Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки».
    • «Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну».

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    У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики
    У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики
    У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики

    До речі, там війну таки називають війною, хоч Путін заборонив це робити на так званому «законодавчому» рівні.

    Теги: інфляція росія окупанти війна путін продукти протест активісти Україна магазин окупація #stoprussia
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    У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики