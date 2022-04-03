У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики
«Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну», – йдеться у повідомленні
Антивоєнний рух у Росії стає дедалі креативнішим: у магазинах Казані активісти змінюють цінники до товарів. На них тепер розміщено «антивоєнну агітацію».
Фото та публікацію зробили активісти громадянської та політичної самоорганізації у Казані та Республіці Татарстан «Протестна Казань».
На цінниках написано наступне:
- «Російська армія розбомбила художню школу в Маріуполі. Близько 400 людей ховалися в ній від обстрілів».
- «Російські війська не пустили 14 фур із гуманітарним вантажем в Херсонську область. Мирним жителям потрібні продукти та ліки».
- «Тижнева інфляція сягнула максимуму з 1998 року через наші воєнні дії в Україні. Зупиніть війну».
До речі, там війну таки називають війною, хоч Путін заборонив це робити на так званому «законодавчому» рівні.