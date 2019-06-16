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    У світі

    Відомий американський актор «поцупив» з магазину сувенірів картонну фігуру самого себе

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    Пізніше охоронець Генкса заплатив за ті речі, які він забрав під час &laquo;пограбування&raquo; - Відомий американський актор «поцупив» з магазину сувенірів картонну фігуру самого себе
    Пізніше охоронець Генкса заплатив за ті речі, які він забрав під час «пограбування»

    Актор взяв участь у шоу Jimmy Kimmel Live, ведучий якого сказав, що Генкс занадто «досконалий», бо ніколи не опинявся у скандальних ситуаціях

    Американський актор Том Генкс на спір «пограбував» магазин сувенірів в Лос-Анджелесі, поцупивши з нього картонну фігуру самого себе і декілька сувенірних статуеток «Оскар».

    Актор взяв участь у шоу Jimmy Kimmel Live, ведучий якого сказав, що Генкс занадто «досконалий», бо ніколи не опинявся у скандальних ситуаціях.

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    Кіммел запропонував Генксу зайти в сувенірний магазин і взяти у ньому щось, не заплативши.

    Актор погодився на це парі: він зайшов у магазин, забрав картонну фігуру самого себе і декілька статуеток, після чого вийшов зі словами: «Я Том Генкс, і я забираю ці речі».

    Проте як зазначив ведучий шоу, пізніше охоронець Генкса заплатив за ті речі, які він забрав під час «пограбування».

    Нагадаємо, Том Генкс є володарем двох премій «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмах «Форрест Гамп» та «Філадельфія».

    Раніше повідомлялось, що актор Меттью Макконегі отримав диплом за 31 рік після закінчення школи.

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