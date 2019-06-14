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    Мінкульт викреслив російського актора Добронравова з чорного списку

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    Федір Добронравов - Мінкульт викреслив російського актора Добронравова з чорного списку
    Федір Добронравов

    На сьогодні до списку Мінкульту внесено 147 осіб

    Міністерство культури України виключило російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу українській національній безпеці.

    Згідно з оновленим списком Мінкультури від 14 червня, оприлюдненим на сайті міністерства, в цьому переліку російського актора Добронравова немає.

    Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкультури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

    На сьогодні до списку внесено 147 осіб.

    Як відомо, у листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федору Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

    Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

    У березні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати».

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