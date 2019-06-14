Мінкульт пояснив, чому російського актора «Сватів» викреслили з «чорного списку»



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Федір Добронравов

Міністерство культури отримало рішення суду, яке набуло чинності

Прізвище російського актора Федора Добронравова було вилучене з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці Україні, з огляду на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це сказала керівник пресслужби Міністерства культури України Юлія Даценко, пише Укрінформ.

«Конкретно щодо російського актора Федора Добронравова Міністерство культури отримало рішення суду, яке набуло чинності, і з огляду на це рішення, керуючись виключно законом, скасувало свій попередній наказ щодо включення його прізвища до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», - зазначила Даценко.

Вона підкреслила, що Міністерство культури виконує норми законодавства України, і включення до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, чи виключення з цього списку відбувається виключно на підставі тих чи інших рішень, визначених законом.

«Міністерство культури не приймає таких рішень. Воно отримує лист від компетентних органів, до прикладу Служби безпеки України, і вносить до списку чи вилучає з нього прізвища відповідних людей зі сфери культури», - сказала керівник пресслужби Мінкультури.

Нагадаємо, Міністерство культури України виключило російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. В оновленому списку від 14 червня, оприлюдненому на сайті Мінкультури, прізвища актора Добронравова немає.

СБУ у листопаді 2017 року заборонила в'їзд в Україну актору серіалу «Свати» Федору Добронравову на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Тоді ж Міністерство культури додало Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави, а Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати», одним з головних героїв якого є Добронравов.

29 січня 2019 року прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила, що суд не скасує заборону «Сватів» і не викреслить зірку серіалу Добронравова зі списку заборонених артистів.

Втім 27 березня той самий суд скасував поставу СБУ про заборону в'їзду до України Добронравову, а також рішення про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, та анулювання прокатних посвідчень на фільми за його участю.