У Держкіно проголосували за заборону другого сезону серіалу «Свати»



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Офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня

«1+1 медіа» подала заяву на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» 28 травня

Експертна комісія при Держкіно 12 червня проголосувала за відмову у видачі телеканалу «1+1» повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати».

Про це повідомляє Детектор медіа.

«За відмову проголосували 15 членів комісії, один член – за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні через зайнятість на зйомках. Прізвища членів комісії не оголошували, але представникам «1+1» на усний запит Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, картки були надані членами експертної комісії напередодні, 11 червня», - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального директора «1+1 медіа» з правових питань В’ячеслав Мієнко повідомив, що «1+1 медіа» подала заяву на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» 28 травня 2019 року. За його словами, Держкіно мало протягом п’яти днів розглянути цю заяву, оскільки це заява на повторну видачу прокатного посвідчення.

У відповідь на це голова Держкіно Пилип Іллєнко зауважив, що за законом у разі суспільного резонансу і надходження скарг на фільм або серіал Держкіно має право розглядати таку заяву протягом 25 днів, цей строк ще не завершився.

Іллєнко зазначив, що офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня.

Нагадаємо, у травні суд відхилив скаргу СБУ та Держкіно на заборону показу «Сватів».

Як відомо, у листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки Федорові Добронравову. За даними СБУ, актор робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, а також неодноразово відвідував Крим із порушенням встановленого українським законом порядку.

Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

У березні цього року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону на в’їзд в Україну актора Федора Добронравова та анулював заборону на ретрансляцію деяких фільмів за його участі, зокрема серіалу «Свати»

У квітні 2019 року Федір Добронравов знову двічі виступив в анексованому Криму.