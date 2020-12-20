Військовий оркестр США привітав українців зі святами й заспівав «Щедрик» (відео)

Оркестр виконав «Щедрик» на знак вшанування американсько-українського партнерства

Оркестр військово-повітряних сил США привітав українців з новорічними святами нетривіальним способом: вони на камеру заспівали один з хітів української народної творчості – пісню «Щедрик». Відео виклало в Facebook посольство США в Україні.

Сам ролик був названий «Щедрик, яким ви його не чули», а в підписі до нього розмістили побажання Україні «миру і радості в цей святковий сезон» від імені Військово-повітряних сил США в Європі й Африці.

Диригент оркестру, полковник Христина Мур Уррутія, привітала українців з прийдешнім Новим роком і Різдвом. Вона підкреслила, що «Щедрик» добре відомий в США – адаптована пісня «Carol of the Bells» одна з найулюбленіших американцями.

За словами Уррутія, сержанти оркестру виконали цей легендарний хіт, щоб привітати американсько-українське партнерство. «В України немає кращого партнера, ніж Сполучені Штати, які підтримують ваші зусилля у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності країни», – зазначила вона.