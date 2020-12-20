У світі зафіксували понад 76 мільйонів випадків коронавірусу
Найбільша кількість хворих на Covid-19 спостерігається у США
Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 у світі перевищила 76, 6 млн людей.
Про це повідомляє Worldometer.
Згідно з цими даними, станом на ранок 20 грудня у світі виявлено 76635408 випадків Covid-19, зокрема 1692075 летальних, одужали 53758431 людина.
Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (18078009). Кількість померлих – 323404, одужали – 10545445 осіб.
На другому місці Індія – 10031659 інфікованих (145513 померла й 9 580402 одужали). На третьому місці Бразилія із 7213155 хворими (186356 смертей від Covid-19 та 6222764 одужали).
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Всього956123
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Одужали574536
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Хворіють365118
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Померли16469
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.
Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.