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    У світі

    У світі зафіксували понад 76 мільйонів випадків коронавірусу

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    Кількість померлих у США 323404&nbsp; - У світі зафіксували понад 76 мільйонів випадків коронавірусу
    Кількість померлих у США 323404 

    Найбільша кількість хворих на Covid-19 спостерігається у США

    Загальна кількість випадків захворювання на Covid-19 у світі перевищила 76, 6 млн людей.

    Про це повідомляє Worldometer.

    Згідно з цими даними, станом на ранок 20 грудня у світі виявлено 76635408 випадків Covid-19, зокрема 1692075 летальних, одужали 53758431 людина.

    Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (18078009). Кількість померлих – 323404, одужали – 10545445 осіб.

    На другому місці Індія – 10031659 інфікованих (145513 померла й 9 580402 одужали). На третьому місці Бразилія із 7213155 хворими (186356 смертей від Covid-19 та 6222764 одужали).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      956123
    • Одужали
      574536
    • Хворіють
      365118
    • Померли
      16469

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 8325 людей.

    Водночас 6626 людей одужали та 116 – померли від ускладнень.

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    Теги: США Індія Бразилія вірус коронавірус
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