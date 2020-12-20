Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія
«Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейкових новинах» – Трамп
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.
Про це Трамп повідомив у Twitter.
«Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейкових новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай», – написав Трамп.
Трамп також додав, що під час виборів у США машини для голосування могли бути зламані, і тому нібито насправді він виграв вибори.
The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Адміністрація Twitter доповнила твіт Трампа повідомленням про те, що «виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США».
Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.
Нагадаємо, Російські хакери, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.
Як повідомлялося, у Білому домі запідозрили, що президент США Дональд Трамп готується скасувати результати виборів і захопити владу в країні.