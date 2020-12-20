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    У світі

    Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія

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    Президент США Дональд Трамп сумнівається щодо масштабної хакерської атаки - Трамп не вірить, що останню масштабну кібератаку організувала Росія
    Президент США Дональд Трамп сумнівається щодо масштабної хакерської атаки

    «Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейкових новинах» – Трамп

    Президент США Дональд Трамп сумнівається, що масштабну хакерську атаку, якої зазнали мінімум три штати, організувала Росія.

    Про це Трамп повідомив у Twitter.

    «Кібер-атаки набагато частіше зустрічаються у фейкових новинах, ніж насправді. Я був повністю поінформований, і все під контролем. Росія, Росія, Росія – перше, що починають співати, коли щось відбувається, тому що провідні ЗМІ, в основному з фінансових причин, бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай», – написав Трамп.

    Трамп також додав, що під час виборів у США машини для голосування могли бути зламані, і тому нібито насправді він виграв вибори.

    Адміністрація Twitter доповнила твіт Трампа повідомленням про те, що «виборчі органи визнали Джо Байдена переможцем президентських виборів у США».

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до масштабної кібератаки на американські відомства і компанії, яка тривала з весни 2020 року. Росія категорично заперечує свою причетність до цієї справи.

    Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

    Нагадаємо, Російські хакери, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

    Як повідомлялося, у Білому домі запідозрили, що президент США Дональд Трамп готується скасувати результати виборів і захопити владу в країні. 

    Теги: Росія США вибори Китай Дональд Трамп
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