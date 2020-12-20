Байден представив ще чотирьох нових членів своєї адміністрації

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден представив нових членів своєї адміністрації. Вони будуть займатися питаннями клімату та енергетики.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо Конгрес США затвердить запропонований Байденом склад уряду, Майкл Ріган стане першим чорношкірим, який очолить Агентство з охорони навколишнього середовища.

Член Палати представників Деб Хааланд обійме посаду міністра внутрішніх справ США. Ця жінка-політик буде першим представником корінних народів у складі американського уряду.

Крім того, Байден запропонував Джині Маккарті, яка працювала в Адміністрації 44-президента США Барака Обами, зайняти пост національного радника з клімату.

Колишній губернатор Мічигану Дженніфер Гренхольм стане міністром енергетики в уряді Байдена.

Байден пообіцяв створити «найрізноманітніший» уряд в історії США. Байден хоче, щоб в склад майбутнього американського уряду ввійшли представники різних рас і гендерів.

Як повідомлялося, у Білому домі запідозрили, що президент США Дональд Трамп готується скасувати результати виборів і захопити владу в країні.

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