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Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Винищувач F-18 виконав небезпечний маневр, щоб уникнути зграї птахів
Іспанський винищувач виконав небезпечний маневр для уникнення зіткнення з птахами
фото: Wikipedia

Винищувач пролітав дуже низько над землею у час, коли на пляжі було багато відпочивальників

У місті Хіхон в Іспанії винищувач F-18 Hornet під час авіашоу виконав складний маневр, опустившись на критично низьку висоту над пляжем з людьми, щоб ухилитися від птахів. Відео з'явилось в мережі, повідомляє «Главком».

На кадрах видно, як іспанський F-18 раптово перевернувся та різко знизився над морськими хвилями, коли на пляжі перебував натовп відпочивальників і глядачів шоу. Після небезпечного маневру пілоту вдалося вирівняти літак і почати набирати висоту.

Як пише видання The War Zone, зіткнення з птахом під час польоту під таким кутом могло б закінчитись катастрофою. Однак іспанські військові літаки відомі своєю маневровістю, і саме завдяки здатності «Хорнета» виконувати різкі повороти з високим кутом атаки вдалося уникнути її. За словами очевидців, інцидент справив враження на глядачів, багато з яких зняли момент на камеру.

При детальному перегляді відео стало помітно, що пілот справді уникав зіткнення зі зграєю птахів, яка опинилася на траєкторії польоту. Подібні ситуації можуть становити серйозну небезпеку під час виступів, коли літак летить близько до глядачів.

Це вже не перший випадок, коли в Іспанії під час авіашоу виникають подібні інциденти. Видання зазначає, що лише місяць тому винищувач EF2000 зіткнувся з птахом, через що було пошкоджено кабіну пілота.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння, зокрема, повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено, також уражено три літаки Су-24.

Тим часом в США винищувачі Об’єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією президента США Дональда Трампа. Річ в тім, що  в районі гольф-клубу було зафіксовано кілька таких порушень повітряного режиму. 

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Теги: авіашоу пляжі літак військові пілот винищувач відео

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