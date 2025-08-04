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СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
фото: вікіпедія (ілюстративне)

Ворог зазнавав значних збитків

У ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Унаслідок удару по території аеродрому було уражено склад авіаційного озброєння. Повністю знищено літак Су-30СМ, ще один – пошкоджено. Також уражено три літаки Су-24.

СБУ наголошу, що ворог зазнавав значних збитків, адже тільки один літак Су-30СМ може коштувати в середньому від 35 до 50$ млн. У результаті спецоперації ЦСО «А» СБУ на території аеродрому також уражено склад авіаційного озброєння.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня безпілотники атакували Росію. Як стало відомо, було уражено важливий залізничний вузол у Флорово у Волгоградскій області. Крім того, БпЛА уразили диспетчерську на території залізничного вузла у Флорово.

Також у ніч на 3 серпня під ударом у РФ опинилися НПЗ у Адлері та Кстово. 

Теги: Крим росія Чорне море СБУ війна винищувач

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