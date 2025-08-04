Винищувачі США піднялися на перехоплення цивільного літака, що пролетів над резиденцією Трампа

Винищувачі підняли у повітря через наближення літака до гольф-клубу Трампа

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) підняло винищувачі для перехоплення літака над районом Бедмінстер у штаті Нью-Джерсі, де розташований гольф-клуб президента США Дональда Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням Fox News.

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки повідомило, що пілот влетів у зону тимчасового обмеження польотів 3 серпня о 12:50 за місцевим часом.

За інформацією командування, в районі гольф-клубу було зафіксовано кілька таких порушень повітряного режиму. Військові винищувачі вийшли на перехоплення, для привернення уваги пілота вони застосували сигнальні ракети. У відомстві зазначили, що сигнальні ракети повністю згорають, тому не є небезпечними для пілотів і людей на землі.

Інцидент став черговим прикладом забезпечення безпеки повітряного простору довкола резиденції глави держави.

До слова, Трамп озброївся броньованим гольф-каром, після останнього замаху на політика. Добре захищений чорний автомобіль помітили на полі для гольфу Trump Turnberry у Південному Ейрширі, Шотландія, де президент грав у минулі вихідні.

Раніше стало відомо, Дональд Трамп провів майже чверть свого другого президентського терміну, граючи у гольф, такі дані наводить інтернет-портал TrumpGolfTrack.





