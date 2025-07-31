У США розбився винищувач F-35

Сполучені Штати вдруге за рік втратили винищувач F-35

У Каліфорнії поблизу військово-морської авіабази «Лемур» розбився винищувач F-35. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що пілот успішно катапультувався. Причина аварії наразі зʼясовується.

Літак належав до ескадрильї винищувачів VF-125, відомої як Rough Raiders. VF-125 – це ескадрилья заміни флоту, відповідальна за підготовку пілотів та екіпажів. Повітряне судно було F-35C, одним із трьох варіантів F-35 Lightning II, призначеним для використання на американських авіаносцях. Військово-повітряні сили США використовують F-35A, а морська піхота – F-35B, літак з коротким зльотом і вертикальною посадкою.

F-35 – це винищувач п'ятого покоління і один з найсучасніших військових літаків у світі, є основою військового флоту США. Вироблений компанією Lockheed Martin, він відомий своїми передовими стелс-технологіями та бойовими можливостями. За даними компанії, понад 17 країн світу беруть участь у програмі F-35.

Аварія винищувача такого типу, вартість якого становить близько $100 млн, стала другою для Штатів за цей рік. У січні під час навчальної місії на авіабазі «Ейелсон» в Алясці розбився літак F-35A. Тоді пілот також успішно катапультувався.

Нагадаємо, в Україні 22 липня розбився винищувач Mirage-2000. Пілот встиг катапультуватися та скерував літак так, щоб уникнути падіння в житловому районі. Під час виконання польотного завдання на винищувачі сталася відмова авіаційної техніки.

До слова, у січні американський винищувач F-35 розбився у штаті Аляска під час заходу на посадку.