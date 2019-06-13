Вірус Ебола у Конго: ЄС намагається зупинити розповсюдження лихоманки



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За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше двох тисяч випадків захворювання на Еболу

Допомога ЄС дозволить місцевим органам охорони здоров’я посилити спроможності зі швидкого виявлення та реагування на спалахи лихоманки

Після того, як протягом минулого тижня спалахи смертельно небезпечної лихоманки Ебола, від епідемії якої страждає Конго, були зареєстровані у сусідній Уганді, ЄС вирішив вжити додаткові заходи для того, щоб зупинити розповсюдження хвороби на весь регіон.

З цією метою Євросоюз виділив додатково 3,5 млн євро на профілактичні заходи у країнах, які межують з Конго.

Про це повідомляється на сайті Європейської Комісії.

«Мірою того, як смертельний спалах вірусу Ебола у Демократичній Республіці Конго продовжується, ЄС оголосив про надання наступного траншу надзвичайного фінансування у сумі 3,5 млн євро, з яких 2,5 млн призначені для Уганди, і 1 мільйон – для Південного Судану», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Євросоюз діє спільно з іншими міжнародними донорами та у відповідності до регіональної стратегії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), спрямованої на боротьбу з Еболою.

Європейські гроші будуть спрямовані на організацію першочергових профілактичних заходів, таких як посилення медичного спостереження на локальному рівні, обладнання відповідних санітарних пунктів на кордонах, підготовка і тренування команд із швидкого реагування на спалахи хвороби.

Окремим напрямком діяльності є профілактичні заходи для персоналу, який працює на контактній лінії, надання психологічної допомоги населенню та організація безпечного та гідного поховання загиблих людей. Значна частина фондів буде спрямована на обладнання медичних пунктів та на роз’яснювальну роботу з населенням щодо заходів перестороги проти поширення епідемії.

Як очікується, допомога ЄС дозволить місцевим органам охорони здоров’я посилити спроможності зі швидкого виявлення та реагування на спалахи лихоманки.

З початку епідемії лихоманки Ебола в ДРК у 2018 році, Євросоюз виділив на боротьбу з хворобою та для її профілактики більше 17 мільйонів євро, включаючи суми, про які було оголошено сьогодні.

Як зазначив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та кризового менеджменту Христос Стіліанідес (Christos Stylianides), Євросоюз готовий продовжити надавати допомогу у боротьбі з епідемією до її повної локалізації, так довго, як цього потребуватимуть обставини.

Як відомо, вірус Ебола, який неодноразово вибухав у Африці, вбив близько половини з тих, хто його підхоплював. Але у Європі випадки цього захворювання надзвичайно рідкі: вони фіксувалися лише один раз в 2015 році в Італії, в 2014 році в Іспанії та того ж року у Великій Британії. І були пов’язані з напливом мігрантів із Африки.

За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше двох тисяч випадків захворювання на Еболу.

Джерело: Укрінформ