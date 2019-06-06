За останні 10 місяців у Конго зафіксовано більше 2 тисяч випадків захворювання на Еболу



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Спалах захворювання лихоманкою Ебола у Конго є другим за величиною в історії

Міністерство охорони здоров’я Демократичної Республіки Конго наголошує, що дві третини випадків захворюваності закінчилися летально.

Про це повідомляє ВВС.

Дві третини випадків були фатальними, додали в міністерстві охорони здоров’я.

Відомо, що спалах захворювання лихоманкою Ебола у Конго є другим за величиною в історії, із значним стрибком у нових випадках, відзначених останніми тижнями.

Але спроби медичних працівників утримати спалах викликали у місцевого населення недовіру і агресію.

Незважаючи на те, що понад 1300 людей померли від хвороби з серпня, благодійна організація Oxfam каже, що її команди зустрічаються з людьми кожен день, які до цих пір не вірять, що вірус існує, повідомляє африканський редактор ВВС Вил Росс.

Інші не довіряють медичним працівникам, що стимулює людей з симптомами уникати лікування, що ускладнює зупинення поширення вірусу.

В даний час він (вірус) знаходиться в двох провінціях, але стає все важче контролювати поширення вірусу через насильство у східному регіоні країни.

З січня по травень було проведено більше 40 нападів на медичні заклади. Проте в останні тижні спалахи насильства скоротилися.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що ризик глобального розповсюдження низький, але ймовірно, що випадки вірусу розповсюджуватимуться на сусідні країни.