Виверження вулкану на Гаваях: лава спричинила перші руйнування
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У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб
У результаті виверження вулкана Кілауеа, розташованого на Великому острові (Гаваї), лавою знищено п'ять будинків, повідомляє в суботу інформагентство Associated Press з посиланням на місцеву владу.
У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб.
У четвер в околицях вулкана відкрилося вісім тріщин, кожна довжиною в кілька сотень метрів. Всі вони розташовані в сільській місцевості; в епіцентрі природної катастрофи виявилося селище Леілані-Естейтс. Дві з них активно вивергають лаву, з інших йде пар пар і газ. Місцевих жителів попереджають про небезпечне підвищення рівня діоксиду сірки в повітрі.
Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі.
New eruption creates an apocalyptic view of lava over Leilani Boulevard, Leilani Estates, Hawaii. #LeilaniEstatesEruption #kilauea #KilaueaEruption #KilaueaVolcano #hawaii #hawx @TomHall @spann @ericfisher @JimCantore @Ginger_Zee @Havenlust pic.twitter.com/jjIGDHeuln— Buitengebieden (@buitengebieden) May 5, 2018
Video from facebook Courtesy of “Travis Sanders ” 5-5-18 #Today #Hawaii #Volcano #Eruption #Kilauea #lava #Pele #SaturdayVibes #Hawaiiisland #Bigisland #Morning #earthquake #HawaiiVolcano #ThatsAVibe #News #808News #NewsNow #LavaRiver pic.twitter.com/1W0Up6pow1— Alicia (@Alicia8o8) May 5, 2018
Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.
5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.