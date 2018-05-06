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    Виверження вулкану на Гаваях: лава спричинила перші руйнування

    У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб
    У результаті виверження вулкана Кілауеа, розташованого на Великому острові (Гаваї), лавою знищено п'ять будинків, повідомляє в суботу інформагентство Associated Press з посиланням на місцеву владу. У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб. У четвер в околицях вулкана відкрилося вісім тріщин, кожна довжиною в
    • Сьогодні, 12:34
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    Виверження вулкана Кілауеа
    Виверження вулкана Кілауеа

    У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб

    У результаті виверження вулкана Кілауеа, розташованого на Великому острові (Гаваї), лавою знищено п'ять будинків, повідомляє в суботу інформагентство Associated Press з посиланням на місцеву владу.

    У зв'язку з виверженням зі своїх осель евакуйовані близько 1,7 тисяч осіб.

    У четвер в околицях вулкана відкрилося вісім тріщин, кожна довжиною в кілька сотень метрів. Всі вони розташовані в сільській місцевості; в епіцентрі природної катастрофи виявилося селище Леілані-Естейтс. Дві з них активно вивергають лаву, з інших йде пар пар і газ. Місцевих жителів попереджають про небезпечне підвищення рівня діоксиду сірки в повітрі.

    Кілауеа вважається одним з найактивніших вулканів в світі.

    Нагадаємо, 4 травня на Гавайських островах почав виверження вулкан Кілауеа.

    5 травня у 16 кілометрах від міста Лейлані-Естейтс, що на Гаваях, сейсмологи зафіксували потужний землетрус магнітудою 6,9 балів.

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