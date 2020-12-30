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    У світі

    Влада Ірландії посилила карантин через коронавірус

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    Влада Ірландії посилила карантин через коронавірус - Влада Ірландії посилила карантин через коронавірус
    Влада Ірландії посилила карантин через коронавірус

    Обмеження діятимуть мінімум до 31 січня

    В Ірландії посилили карантин через поширення нового, «британського», штаму коронавірусу. Рішення про обмеження було прийнято на екстреному засіданні уряду в середу, 30 грудня.

    Про це заявив в ефірі національного телеканалу RTE прем'єр-міністр країни Міхол Мартін.

    Напередодні Різдва влада країни достроково завершила період «святкових послаблень», під час якого ірландці могли їздити по країні, зустрічатися з родичами та друзями.

    В Ірландії були закриті ресторани, салони краси, обмежено рух потягів.

    З 1 січня громадяни зможуть вільно переміщатися лише в радіусі п'яти кілометрів від дому, з'явиться заборона на прийом гостей. Канікули у школах продовжили до 11 січня.

    Міхол Мартін повідомив, що такі обмеження будуть діяти як мінімум до 31 січня. Строгість карантинних обмежень він пояснив швидким поширенням нового штаму коронавірусу, зафіксованого раніше у Великобританії.

    В Ірландії коронавірусом заразилися 90 157 осіб, одужали - 23 364, померли 2226 осіб.

    Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

    Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: канікули карантин влада
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