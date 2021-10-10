Влада Сінгапуру відкриє кордони для туристів з восьми країн

У Сінгапурі найближчим часом планують впровадити спеціальні обмеження для нещеплених громадян

З 19 жовтня повністю вакциновані громадяни зі США та низки країн Європи зможуть без дотримання карантинного режиму в'їжджати в Сінгапур, за умови проходження тесту на Covid-19. Про це повідомляє Reuters із посиланням на уряд Сінгапуру.

Уточнюється, що в'їзд до країни дозволять громадянам восьми країн, зокрема Великої Британії, Франції, Іспанії, Данії, Італії, Нідерландів, Канади та США. Наголошується, що це рішення ознаменує собою важливий крок у стратегії Сінгапуру з відновлення свого статусу як міжнародного авіаційного вузла. Крім того, уряд країни обговорює питання двостороннього безкарантинного проїзду зі ще кількома країнами.

«Ми сподіваємося, що це подальше пом'якшення заходів та розширення відновлення кордону Сінгапуру стимулюватимуть інші ринки аналогічно прокладати свій шлях до відновлення авіаперевезень», – сказав віцепрезидент Азіатсько-Тихоокеанського регіону Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) Філіп Го.

Водночас у Сінгапурі найближчим часом планують впровадити спеціальні обмеження для нещеплених громадян: їм заборонять відвідувати торгові центри та місця громадського харчування.

Як зазначається, у країні, де проживає 5,45 мільйона людей, за останні кілька днів реєструється рекордна кількість заражених Covid-19 – понад 3 тисячі щодоби, хоча майже всі випадки протікають безсимптомно або мають легкий перебіг. Близько 83% населення Сінгапуру повністю вакциновані, що є одним із найвищих показників у світі.

До слова, влада столичного емірату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Абу-Дабі, внесла Україну до списку країн, жителям яких із п'ятниці, 8 жовтня, дозволено в'їзд без дотримання карантину на тлі пандемії коронавірусу.