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    Влада ОАЕ змінила правила в'їзду для українців

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    Абу-Дабі послаблює коронавірусні обмеження - Влада ОАЕ змінила правила в'їзду для українців
    Абу-Дабі послаблює коронавірусні обмеження
    Фото: ЕРА

    Українцям дозволено в'їзд до столиці ОАЕ без відбування карантину

    Влада столичного емірату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Абу-Дабі, внесла Україну до списку країн, жителям яких із п'ятниці, 8 жовтня, дозволено в'їзд без дотримання карантину на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомила пресслужба керівництва регіону в Twitter.

    У згаданому переліку вказані десятки країн і територій світу.

    Водночас Інформаційне агентство ОАЕ уточнює, що туристи, прибувши в Абу-Дабі, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту, і пройти тестування на наявність коронавірусної інфекції в аеропорту.

    Крім того, вакциновані мандрівники із «зеленого списку» країн повинні будуть здати ще один ПЛР-тест на шостий день перебування, а невакциновані - на шостий і дев'ятий.

    Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

    Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

    До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

    Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

    За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.

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    Теги: ОАЕ щеплення вакцинація влада коронавірус
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    Влада ОАЕ змінила правила в'їзду для українців