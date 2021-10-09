Влада ОАЕ змінила правила в'їзду для українців

Українцям дозволено в'їзд до столиці ОАЕ без відбування карантину

Влада столичного емірату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Абу-Дабі, внесла Україну до списку країн, жителям яких із п'ятниці, 8 жовтня, дозволено в'їзд без дотримання карантину на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомила пресслужба керівництва регіону в Twitter.

У згаданому переліку вказані десятки країн і територій світу.

Водночас Інформаційне агентство ОАЕ уточнює, що туристи, прибувши в Абу-Дабі, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту, і пройти тестування на наявність коронавірусної інфекції в аеропорту.

An updated Green List of countries, regions and territories from where individuals can directly enter #AbuDhabi emirate without the need to quarantine has been released, effective 8 October 2021. pic.twitter.com/BXBZ3fbQZc — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 7, 2021

Крім того, вакциновані мандрівники із «зеленого списку» країн повинні будуть здати ще один ПЛР-тест на шостий день перебування, а невакциновані - на шостий і дев'ятий.

Нагадаємо, МОЗ роз’яснив, які вакцини від Covid-19 можна комбінувати.

Як відомо, медики минулої доби виявили понад 16,3 тис. нових хворих на коронавірус. Найбільше заражень зафіксовано в Одеській та Дніпропетровській областях.

До слова, перше місто в Україні вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих.

Глава уряду анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.

За даними МОЗ, щонайменше 11 областей опинились у «помаранчевій» зоні.