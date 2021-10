Влада ОАЕ змінила правила в'їзду для українців

Влада столичного емірату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Абу-Дабі, внесла Україну до списку країн, жителям яких із п'ятниці, 8 жовтня, дозволено в'їзд без дотримання карантину на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомила пресслужба керівництва регіону в Twitter.

У згаданому переліку вказані десятки країн і територій світу.

Водночас Інформаційне агентство ОАЕ уточнює, що туристи, прибувши в Абу-Дабі, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту, і пройти тестування на наявність коронавірусної інфекції в аеропорту.

An updated Green List of countries, regions and territories from where individuals can directly enter #AbuDhabi emirate without the need to quarantine has been released, effective 8 October 2021. pic.twitter.com/BXBZ3fbQZc