Співак з України потрапив в реанімацію московської лікарні

Музикант перебуває в кисневій масці, у нього пошкоджено 75% легень

Співак Олександр Сєров потрапив у реанімацію однієї з московських лікарень після зараження коронавірусом. Про це повідомляє «Комсомольская правда».

За інформацією видання, 67-річний музикант перебуває в кисневій масці, у нього пошкоджено 75% легень. Його стан оцінюють як важкий.

Уточнюється, що раніше Сєров вже проходив лікування в госпіталі, розташованому неподалік від його заміського будинку.

Олександр Сєров народився в українському селі Ковалівка, розташованому в Миколаївській області.

У школі виступав в учнівському оркестрі, в якому грав на альті. Відомим фактом є те, що Сєров самостійно освоїв фортепіано і навіть заробляв грою на ньому в ресторанах і кафе. Після школи Олександр вступив до музичного училища, яке закінчив по класу кларнета.

Відслуживши три роки в морському флоті, юнак став будувати музичну кар'єру.

Зокрема, Сєров був солістом філармонії у Чернівцях та у Луцьку, а також мав роман із відомою українською співачкою Лілією Сандулесою.

На початку 80-х років почалася сольна співоча кар'єра, яка і принесла артисту успіх.

Сєров та Сандулеса у Чернівцях. Фото з відкритих джерел

Раніше повідомлялося, що російський співак Олександр Сєров виступив в окупованому Криму і тепер не може зрозуміти, чому його не пускають в Україну.

Російський артист вважає, що багато зробив для України. «Так, я залишив якийсь слід в Україні. Але влада... Я дійсно віддавався сповна, коли був в Чернівцях, коли був в Миколаєві, в Луцьку та Тернополі… Я творив на Україні. Але все перекреслено. Все забуто. Я займав призові місця на конкурсах. Це теж факт. Все забули. Ну як можна назвати мене ворогом України? Що це за нісенітниця взагалі? Тим більше, в Севастополі я служив три роки. Три роки життя я віддав батьківщині, радянській батьківщині і військово-морському флоту», - емоційно розповів Сєров.