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Внучку мільярдера Джозефа Оргілла, викрадену під час пробіжки, знайдено мертвою

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Внучку мільярдера Джозефа Оргілла, викрадену під час пробіжки, знайдено мертвою
Останній знімок Елізи Флетчер
фото: The New York Post

Поліція вже заарештувала підозрюваного, афроамериканця Клеота Абстона

У Мемфісі знайшли тіло виховательки дитячого садка, 34-річної Елізи «Лізи» Флетчер, яка була викрадена там під час пробіжки минулого тижня. Про це пише CNN.

Підозрюваному в її викраденні тепер висунуто звинувачення у вбивстві.

Тіло було знайдено в задній частині порожнього дуплексу в місті Теннессі, приблизно за 12 км від того місця, де камери спостереження зафіксували, що рано-вранці в п'ятницю її змусили сісти у позашляховик.

Підозрюваного, заарештованого на вихідних, 38-річного Клеота Абстона буде притягнуто до суду в середу за звинуваченнями, у тому числі у вбивстві першого ступеня, на додаток до викрадення людей та інших звинувачень, заявив окружний прокурор округу Шелбі Стів Малрой.

Він вважає, що Абстон напав на випадково обрану жертву, хоча Флетчер є онукою мільярдера Джозефа Оргілла.

Прокурор також додав, що місце та причину смерті поки не вдалося встановити. Це буде зроблено пізніше.

Флетчер була вихователькою молодшого дитячого садка в Єпископальній школі Святої Марії у Мемфісі. Вона робила пробіжку близько 4 години ранку в п'ятницю в районі Мемфіського університету. Чоловік переслідував її та змусив сісти у чорний позашляховик.

Її чоловік повідомив про її зникнення того ж ранку.

Флетчер – онука промислового магната Джозефа Оргілла III, який помер у 2018 році у віці 80 років. За даними компанії, річний обсяг продажів Orgill із Теннессі становить $3 мільярди.

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