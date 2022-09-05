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Стратили і спалили. У гаражі Бучі виявлено останки вбитих громадян (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стратили і спалили. У гаражі Бучі виявлено останки вбитих громадян (фото)
За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб
Андрій Нєбитов/Telegram

На місці злочину правоохоронці знайшли речі загиблих

Правоохоронці виявили в одному із гаражів деокупованої Бучі на Київщині кістки спалених людей. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили кістки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб», – йдеться в повідомленні.

На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та три ключі на металевому тримачі.

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«Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію «102», – додав Нєбитов.

Нагадаємо, 1 вересня у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. У чоловіка були зв’язані руки, а на голові – мішок.

Теги: окупанти війна Київщина Буча

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