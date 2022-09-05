Стратили і спалили. У гаражі Бучі виявлено останки вбитих громадян (фото)

За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб

На місці злочину правоохоронці знайшли речі загиблих

Правоохоронці виявили в одному із гаражів деокупованої Бучі на Київщині кістки спалених людей. Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили кістки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб», – йдеться в повідомленні.

На місці злочину правоохоронці виявили два ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та три ключі на металевому тримачі.

4 фото На весь екран







«Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію «102», – додав Нєбитов.

Нагадаємо, 1 вересня у Бучанському районі Київщини знайшли ще одне тіло мирного жителя. Його вбили російські загарбники. Приблизний вік загиблого 40-50 років. На шиї і тулубі виявлено пошкодження. У чоловіка були зв’язані руки, а на голові – мішок.