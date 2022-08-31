Депутат Держдуми закликав вбити Зеленського (відео) 

Політик країни-терористки не обмежував себе у висловах



Депутат Держдуми РФ Сергій Миронов приїхав із візитом в окупований Луганськ. Там він виступав перед місцевими колаборантами і закликав вбити президента України Володимира Зеленського. Буцімто очільник України – головний «нацист, тож його потрібно ліквідувати». Тож зробити це, на думку рашиста, конче необхідно.

Також Миронов вважає за потрібне перейменувати так звану «спецоперацію» на «контртерористичну операцію».

Нагадаємо, подібні вислови Миронов дозворляє собі не вперше. У середині квітня Миронов закликав бомбардувати Київ. Також тоді він заявив про необхідність вбити президента Володимира Зеленського.

Коли пропагандист цікавився, з ким же вести переговори Кремлю у разі загибелі Зеленського, Миронов заявив: «Розмовляти там нема з ким».

Нагадаємо, після звірств, які вчинили окупанти на Київщині, переговори між Києвом та Москвою були припинені з ініціативи України.

Напередодні Зеленський сказав: Україна не може вести переговори з Російською Федерацією, оскільки вона ставить ультиматуми.

Він також підкреслив, що насправді Росія не настільки могутня, як здається.

«Цю легенду про велику державність потрібно забути. І ми це доводимо на полі бою», – сказав президент.