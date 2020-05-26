  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ВООЗ попереджає про нову хвилю пандемії коронавірусу в будь-який час

    • Розсилка
    Крива поширення коронавірусу наразі &laquo;на підйомі&raquo; - ВООЗ попереджає про нову хвилю пандемії коронавірусу в будь-який час
    Крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі»

    У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що зараз ми перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі

    Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

    Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, повідомляє CNN.

    «Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху», - сказав Раян.

    За його словами, зараз ми «перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі», а крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі».

    До слова, вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів.

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

    здоров'я медицина епідемія ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ