ВООЗ попереджає про нову хвилю пандемії коронавірусу в будь-який час



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі»

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що зараз ми перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, повідомляє CNN.

«Ми повинні усвідомлювати той факт, що новий сплеск захворюваності може статися у будь-який час. Ми не маємо робити хибні припущення, що хвороба відступає, також, що у нас буде декілька місяців, щоб підготуватися до другої хвилі. Ми можемо мати другий пік на цьому шляху», - сказав Раян.

За його словами, зараз ми «перебуваємо у самому центрі першої хвилі у всьому світі», а крива поширення коронавірусу наразі «на підйомі».

До слова, вчені виявили зростання випадків смерті серед госпіталізованих пацієнтів з Covid-19, які приймали протималярійні ліки гідроксихлорохін і хлорохін. Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила випробування препаратів.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 25 травня підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.