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    В Україні вже виявили понад 21 тисячу хворих на Covid-19

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    В Україні вже виявили понад 21 тисячу хворих на Covid-19

    За добу зафіксовано 259 нових випадків

    Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.

    Як вже повідомлялося, протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.

    Усього в Україні досліджено 291 868 зразків методом ПЛР.

    Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 892 (472 одужали);
    • Волинська обл. — 783 (182 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 875 (191 одужав);
    • Донецька обл. — 148 (61 одужали);
    • Житомирська обл. — 641 (284 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1082 (280 одужали);
    • Запорізька обл. — 415 (226 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 1281 (637 одужали);
    • м. Київ — 2652 (360 одужали);
    • Київська обл. — 1437 (300 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 478 (358 одужали);
    • Луганська обл. — 43 (34 одужали);
    • Львівська обл. — 1360 (287 одужали);
    • Миколаївська обл. — 281 (117 одужали);
    • Одеська обл. — 832 (138 одужали);
    • Полтавська обл. — 266 (236 одужали);
    • Рівненська обл. — 1434 (587 одужав);
    • Сумська обл. — 166 (112 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1121 (791 одужав);
    • Харківська обл. — 912 (208 одужали);
    • Херсонська обл. — 177 (146 одужали);
    • Хмельницька обл. — 364 (100 одужали);
    • Черкаська обл. — 391 (276 одужали);
    • Чернівецька обл. — 3083 (804 одужали);
    • Чернігівська обл. — 131 (47 одужали).

    Зазначимо, що 24 травня в Україні було зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    Також нанадаємо, що 25 травня київське метро запрацювало після двомісячної перерви.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Станом на ранок 25 травня кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн. 

    Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.

    медицина лікарня хвороби коронавірус
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