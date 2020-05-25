В Україні вже виявили понад 21 тисячу хворих на Covid-19
За добу зафіксовано 259 нових випадків
Станом на ранок 25 травня в Україні підтверджено 21 245 випадків Covid-19, з них 7234 одужали, 623 померли. Такі цифри наводить Міністерство охорони здоров’я.
Як вже повідомлялося, протягом останньої доби лабораторно підтверджено 259 випадків.
Усього в Україні досліджено 291 868 зразків методом ПЛР.
Загалом захворіли 1546 дітей та 4112 медиків. На амбулаторному лікуванні 14 625 пацієнтів, з них 1284 дитини та 3349 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6620 особи, з них 262 дитини та 763 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 892 (472 одужали);
- Волинська обл. — 783 (182 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 875 (191 одужав);
- Донецька обл. — 148 (61 одужали);
- Житомирська обл. — 641 (284 одужали);
- Закарпатська обл. — 1082 (280 одужали);
- Запорізька обл. — 415 (226 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1281 (637 одужали);
- м. Київ — 2652 (360 одужали);
- Київська обл. — 1437 (300 одужали);
- Кіровоградська обл. — 478 (358 одужали);
- Луганська обл. — 43 (34 одужали);
- Львівська обл. — 1360 (287 одужали);
- Миколаївська обл. — 281 (117 одужали);
- Одеська обл. — 832 (138 одужали);
- Полтавська обл. — 266 (236 одужали);
- Рівненська обл. — 1434 (587 одужав);
- Сумська обл. — 166 (112 одужали);
- Тернопільська обл. — 1121 (791 одужав);
- Харківська обл. — 912 (208 одужали);
- Херсонська обл. — 177 (146 одужали);
- Хмельницька обл. — 364 (100 одужали);
- Черкаська обл. — 391 (276 одужали);
- Чернівецька обл. — 3083 (804 одужали);
- Чернігівська обл. — 131 (47 одужали).
Зазначимо, що 24 травня в Україні було зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.
Також нанадаємо, що 25 травня київське метро запрацювало після двомісячної перерви.
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Всього21245
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Хворіють13388
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Одужали7234
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Померли623
Станом на ранок 25 травня кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн.
Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.