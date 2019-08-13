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    У світі

    Всесвітньовідомого оперного співака звинуватили у сексуальних домаганнях — ЗМІ

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    78-річний Пласідо Домінго &mdash; є диригентом і генеральним директором Опера Лос-Анджелеса - Всесвітньовідомого оперного співака звинуватили у сексуальних домаганнях — ЗМІ
    78-річний Пласідо Домінго — є диригентом і генеральним директором Опера Лос-Анджелеса

    Дев’ять артистів стверджують, що Домінго домагався їх протягом останніх трьох десятиліть

    Всесвітньовідомого оперного співака Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях.

    Як пише Hollywood Reporter з посиланням на свідчення жертв The Associated Press, дев’ять артистів стверджують, що Домінго домагався їх на зустрічах, що відбувалися протягом трьох десятиліть, починаючи з кінця 1980-х.

    Журналісти поговорили із трьома десятками інших співаків, танцюристів, музикантів оркестру, членів закулісного персоналу, які повідомили, що стали свідками неналежної поведінки Домінго та того, що він безкарно переслідує молодих жінок.

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    78-річний Пласідо Домінго — один з найвідоміших оперних співаків у світі, він також є диригентом і генеральним директором Опера Лос-Анджелеса. Його репертуар охоплює 150 ролей з більш ніж 4000 виставами. Він також взяв участь у «тріо трьох тенорів» з Хосе Кареросом і Лучіано Паваротті.

    Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях почалася після публікації New York Times про домагання з боку голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна. Зокрема, продюсера звинуватили акторки Анджеліна Джолі й Гвінет Пелтроу. Пізніше голлівудська акторка Роуз Макгоун звинуватила Вайнштейна у зґвалтуванні, а британська акторка Кадіан Ноубл також сказала, що продюсер домагався її в готельному номері у французьких Каннах. Акторка Пас де ла Уерта заявила, що Харві Вайнштейн двічі її зґвалтував.

    Згодом у сексуальних домаганнях звинуватили британського мільярдера Філіпа Ґріна, а також головреда видання Meduza Івана Колпакова.

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