Телеканал «Руставі-2», журналіст якого облаяв Путіна в прямому ефірі, виставлений на продаж



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Власник готовий продати телеканал будь-якому охочому, крім Саакашвілі

У Грузії власник однієї з найпопулярніших і найвпливовіших телекомпаній «Руставі-2» бізнесмен Кібар Халваші заявив, що готовий продати телеканал будь-якому охочому, крім колишнього президента Михайла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті телеканалу.

Халваші підкреслив, що компанія буде продана за правилом прозорого конкурсу тому, хто заплатить найвищу ціну.

«На жаль, мої фінансові можливості недостатні для того, щоб вивести телекомпанію з глибокої фінансової кризи, тому я прийняв рішення про продаж телекомпанії і готовий до переговорів із будь-якою зацікавленою особою», — зазначив бізнесмен.

Водночас, він додав, що єдиний, із ким не буде переговорів, — Михайло Саакашвілі.

За даними Халваші, який вступив у права власника грузинського телеканалу в липні, борг Руставі-2 становить 70 млн ларі (понад $24 млн), майже третина якого (27 млн ларі) — заборгованість перед державою.

Кібар Халваші підкреслив, що компанія знаходиться в катастрофічному стані і «заборгувала практично всім, починаючи від водорозподільної компанії і закінчуючи американською компанією, яка проводить екзит-поли».

Охочі придбати «Руставі-2» мають в найближчі дні публічно оголосити про намір купівлі і внести на спеціальний рахунок 1 мільйон доларів для підтвердження своїх намірів. У разі невдачі в конкурсі, цю суму повернуть заявнику.

Опозиційна телекомпанія «Руставі-2» останніми роками була головним критиком проросійської, на думку опозиціонерів, політики грузинської влади і особисто мільярдера Іванішвілі.

Як повідомлялося, у Грузії звільнили гендиректора телеканалу, ведучий якого обматюкав Путіна. Це сталося 17 липня, відразу ж після того, як власником телеканалу знову став бізнесмен Кібар Халваші.

Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова МЗС Росії Сергій Лавров і президент Росії Володимир Путін «вимагали» закрити телеканал.

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Наприкінці липня стало відоио, що грузинський журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за образи президента РФ Володимира Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.