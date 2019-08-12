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    У світі

    У Росії вибухнуло спецобладнання з «ядерною батарейкою» - ЗМІ

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    З виступів керівників ядерного центру можна зробити висновок, що причиною загибелі вчених-випробувальників став вибух малого ядерного реактору - У Росії вибухнуло спецобладнання з «ядерною батарейкою» - ЗМІ
    З виступів керівників ядерного центру можна зробити висновок, що причиною загибелі вчених-випробувальників став вибух малого ядерного реактору

    Під час вибуху в Архангельській області загинули п'ятеро співробітників саровського ядерного центру

    У Росії в Архангельській області під час випробування нового реактивного спецобладнання загинули п’ятеро співробітників саровського ядерного центру. Про це повідомляє РБК.

    Зазначається, що у Росатомі заявили, що працівники ядерного центру загинули минулого тижня.

    «Ми провели в останню путь наших колег, які трагічно загинули під час випробувань нового спецвиробу», - сказав голова «Росатому» Олексій Ліхачов.

    У свою чергу, керівництво Російського федерального ядерного центру - Всеросійського науково-дослідного інституту експериментальної фізики (РФЯЦ - ВНДІЕФ) опублікувало офіційну заяву щодо подій на полігоні в Архангельській області.

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    З виступів керівників ядерного центру можна зробити висновок, що причиною загибелі вчених-випробувальників став вибух «малогабаритного джерела енергії з використанням матеріалів, що поділяються». Під цим формулюванням можна розуміти ядерний реактор.

    Водночас у «Росатомі» воліють метафорично говорити про «ядерну батарейку».

    Як повідомлялося, 10 серпня держкорпорація Росатом вперше офіційно визнала, що вибух в Архангельській області стався на установці з джерелом радіації. П'ять співробітників загинули, ще троє отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості.

    Американські експерти припускають, що в Білому морі могли відбуватися випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник».

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