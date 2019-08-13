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    На Рівненщині перекрили канал постачання жінок у сексуальне рабство

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    На Рівненщині перекрили канал постачання жінок у сексуальне рабство

    Замість обіцяної Іспанії, де жінки мали доглядати за дітьми, їх збиралися вивезти у сексуальне рабство у Туреччину

    На Рівненщині поліцейські перекрили канал постачання жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Слідчі слідчого управління ГУНП в Рівненській області повідомили про підозру у вчинені злочину трьом рівнянкам. Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

    11 серпня одну із них та завербовану жінку затримали в аеропорту міста Львів.

    Вперіод із червня 2019 року 27-річна рівнянка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із двома спільницями, підшуковували на території Рівного та вербували жінок, які в силу збігу тяжких особистих, сімейних або інших обставин, перебували в уразливому стані та були схильні до виїзду за кордон для подальшого працевлаштування.

    Таким чином, вони підшукали 26-річну жительку області, яка дійсно опинилася у скрутному становищі та погодилася поїхати на заробітки. Однак, замість обіцяної Іспанії, де вона мала доглядати за дітьми, її збиралися вивезти у сексуальне рабство у Туреччину. Попередньо зловмисниці надали їй фінансову допомогу для оформлення документів, купівлі одягу тощо, затягнувши таким чином жінку у боргову кабалу. Від безвиході вона погодилася поїхати для зайняття проституцією до Туреччини.

    Поліцейські встановлюють й інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та потерпілих.

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