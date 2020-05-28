Японія буде платити туристам за відвідування країни



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Японії запровадить спеціальні ваучери для туристів

На програму Японія планує виділити 12,5 мільярда доларів

Уряд Японії планує ввести спеціальні ваучери для туристів на суму 185 доларів (20 тисяч ієн) в день. Таким чином влада хоче допомогти туристичній галузі, яка постраждала через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє Kxan36news.

Зазначають, що такі субсидії допоможуть мандрівникам покрити до половини добових витрат. Чеки будуть приймати в кафе, ресторанах і магазинах. Витрати на переліт чеки не покриватимуть. Загалом на програму планують виділити 1,35 трильйона ієн (12,5 мільярда доларів).

Очікується, що ініціатива почне діяти в кінці липня. Щоб отримати субсидії, потрібно забронювати готель (це стосується і традиційних готелів рьокан) безпосередньо або за допомогою японських туристичних агентств.

Пандемія Covid-19 боляче вдарила по туризму в Японії не тільки через зниження звичного туристичного потоку, а й через скасування Олімпіади в Токіо.

Нагадаємо, влада Японії виділять на стимулювання економіки близько 2,18 трильйона доларів, що становить третину від усього ВВП країни. Це стане одним з найбільших пакетів допомоги в світі.

Раніше повідомляли, що у Японії у токійському аеропорту Наріта в зоні видачі багажу облаштували «готель» з картонних коробок для пасажирів, які прибувають з-за кордону.