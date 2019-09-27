Японська авіакомпанія почала попереджати пасажирів про місця, які зайняті дітьми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тепер мандрівники можуть уникнути необхідності слухати дитячий плач під час польоту - пресслужба

Піктограма «дитина» з’являється, коли пасажир подорожує з дітьми віком до двох років

Авіакомпанія Japan Airlines додала функцію, завдяки якій при купівлі квитків користувач бачить на схемі, які місця будуть зайняті дітьми.

Про це пише ВВС.

«Тепер мандрівники можуть уникнути необхідності слухати дитячий плач під час польоту», - інформує пресслужба авіакомпанії.

Зазначається, що піктограма «дитина» з’являється, коли пасажир подорожує з дітьми віком до двох років.

Авіакомпанія попередила, що інструмент не є 100% надійним, оскільки піктограма може не з’являтися, якщо квиток був заброньований через третю сторону або якщо відбулася зміна літака в останню хвилину.

Система показує лише ті місця з дітьми, які пасажири купили через сайт авіакомпанії.

Japan Airlines добре ставляться і до самих дітей: пасажири, які подорожують з немовлятами, сідають на рейс першими; їм пропонують гарячу воду для пляшок і послуги зі зміни підгузків.