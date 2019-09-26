У Росії літак здійснив аварійну посадку: постраждали понад 40 осіб
За даними авіакомпанії, при посадці загорілася права стійка шасіВ Російській Федерації (РФ) загорілася стійка шасі при аварійній посадці Boeing, постраждали 42 людей.
Повідомляється, що літак авіакомпанії Аir Azur, що летів з Камрані (В’єтнам), здійснив жорстку посадку в аеропорту імені Германа Титова в Барнаулі. На борту знаходилась 331 людина.
За даними авіакомпанії, при посадці загорілася права стійка шасі.
За даними очевидців, борт торкнувся землі і знову злетів. При посадці праворуч був вогонь. Літак зупинився на смузі.
У прес-службі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії повідомили, що після жорсткої посадки Boeing в Барнаулі, при якій у літака загорілася стійка шасі, за медичною допомогою звернулися 42 людини.
«На актуальний момент в медчастину аеропорту звернулися 42 людини, з них п’ять осіб госпіталізовано в лікарню з підозрами на переломи нижніх кінцівок», – повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, 20 вересня у міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» здійснив аварійну посадку літак, який слідував рейсом «Валенсія-Київ» з пасажирами на борту. Причина – несправність шасі, про яку повідомив датчик.