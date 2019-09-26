У Росії літак здійснив аварійну посадку: постраждали понад 40 осіб



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За даними авіакомпанії, при посадці загорілася права стійка шасі

В Російській Федерації (РФ) загорілася стійка шасі при аварійній посадці Boeing, постраждали 42 людей.

Повідомляється, що літак авіакомпанії Аir Azur, що летів з Камрані (В’єтнам), здійснив жорстку посадку в аеропорту імені Германа Титова в Барнаулі. На борту знаходилась 331 людина.

За даними авіакомпанії, при посадці загорілася права стійка шасі.

За даними очевидців, борт торкнувся землі і знову злетів. При посадці праворуч був вогонь. Літак зупинився на смузі.

У прес-службі Західно-Сибірського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії повідомили, що після жорсткої посадки Boeing в Барнаулі, при якій у літака загорілася стійка шасі, за медичною допомогою звернулися 42 людини.

«На актуальний момент в медчастину аеропорту звернулися 42 людини, з них п’ять осіб госпіталізовано в лікарню з підозрами на переломи нижніх кінцівок», – повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, 20 вересня у міжнародному аеропорту «Івано-Франківськ» здійснив аварійну посадку літак, який слідував рейсом «Валенсія-Київ» з пасажирами на борту. Причина – несправність шасі, про яку повідомив датчик.