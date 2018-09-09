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    У світі

    Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи

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    Youtube заблокував рекламу Навального про акції проти пенсійної реформи

    Навальний пропонував росіянам вийти на мітинги протесту проти підвищення пенсійного віку

    Компанія Google за вимогою Центральної виборчої комісії РФ 8 вересня прибрала з порталу Youtube платну рекламу акцій протесту проти пенсійної реформи російського опозиціонера Олексія Навального.

    Про це повідомив голова федерального штабу Навального Леонід Волков на своїй сторінці у Facebook.

    У заблокованому відеоролику Навальний пропонує росіянам вийти на мітинги протесту проти підвищення пенсійного віку 9 вересня, в день, коли в регіонах РФ відбуваються вибори губернаторів, депутатів та мерів.

    Центральна виборча комісія РФ подала в Google скаргу на те, що показуючи відеоролик Навального Youtube порушує закон про заборону масових політичних заходів в день виборів.

    «Ми приймаємо до уваги всі обґрунтовані скарги від державних органів. Ми також вимагаємо від рекламодавців діяти відповідно до місцевих законів і нашої рекламної політики», — йдеться в коментарі від Google.

    У своєму Telegram-каналі Леонід Волков написав, що блокування роликів «не залежить від того чи проходять в регіоні вибори, чи ні, а також від того чи дозволений мітинг в цьому місті». Він вважає, що вимоги ЦВК РФ, які виконала Google, є незаконними, а мітинги 9 вересня не порушують «день тиші», адже не є передвиборчою агітацією.

    У містах Росії проходять акції протесту проти підвищення пенсійного віку. Демонстрації відбуваються в неділю, 9 вересня, тобто в єдиний день голосування, коли в РФ обирають губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

    У Петербурзі на акції проти пенсійної реформи були затримані 500 осіб.

    Джерело: Громадське

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