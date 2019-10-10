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    У світі

    Юнкер не виключає досягнення Brexit-угоди в найближчі дні

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    Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер - Юнкер не виключає досягнення Brexit-угоди в найближчі дні
    Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер
    Фото: ЕРА

    Лідери Євросоюзу піддали критиці та відкинули британські пропозиції щодо Brexit

    Лідери ЄС відкинули британські пропозиції щодо Brexit, звинувативши прем’єра Об’єднаного Королівства Бориса Джонсона у висуванні неперевірених ідей для вирішення прикордонної кризи в Ірландії.

    Про це повідомляє BBC.

    «Лідери Євросоюзу піддали критиці та відкинули британські пропозиції щодо Brexit і звинуватили прем’єра Об’єднаного Королівства Бориса Джонсона в просуванні неконструктивних та непевних ідей для вирішення питання ірландського кордону», - йдеться в повідомленні.

    Зі свого боку, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що «не виключає» досягнення угоди щодо виходу Великої Британії в найближчі дні, проте вважає прогрес у цій сфері обмеженим.

    А головний переговорник Брюсселя з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що ЄС потребує дієвих рішень «сьогодні, а не завтра».

    Як відомо, британський прем’єр Борис Джонсон зустрінеться зі своїм ірландським колегою Лео Варадкаром у цей четвер, щоби знайти вихід із глухого кута, що склався навколо статусу кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією. Слід зауважити, що глава британського уряду має намір вивести країну з ЄС із угодою або без 31 жовтня цього року.

    ЄС Brexit Жан-Клод Юнкер Велика Британія Борис Джонсон
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