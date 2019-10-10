Юнкер не виключає досягнення Brexit-угоди в найближчі дні



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Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер Фото: ЕРА

Лідери Євросоюзу піддали критиці та відкинули британські пропозиції щодо Brexit

Лідери ЄС відкинули британські пропозиції щодо Brexit, звинувативши прем’єра Об’єднаного Королівства Бориса Джонсона у висуванні неперевірених ідей для вирішення прикордонної кризи в Ірландії.

Про це повідомляє BBC.

«Лідери Євросоюзу піддали критиці та відкинули британські пропозиції щодо Brexit і звинуватили прем’єра Об’єднаного Королівства Бориса Джонсона в просуванні неконструктивних та непевних ідей для вирішення питання ірландського кордону», - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що «не виключає» досягнення угоди щодо виходу Великої Британії в найближчі дні, проте вважає прогрес у цій сфері обмеженим.

А головний переговорник Брюсселя з питань Brexit Мішель Барньє заявив, що ЄС потребує дієвих рішень «сьогодні, а не завтра».

Як відомо, британський прем’єр Борис Джонсон зустрінеться зі своїм ірландським колегою Лео Варадкаром у цей четвер, щоби знайти вихід із глухого кута, що склався навколо статусу кордону між британською Північною Ірландією та Ірландією. Слід зауважити, що глава британського уряду має намір вивести країну з ЄС із угодою або без 31 жовтня цього року.