Джонсон заявив про готовність до «жорсткого» Brexit



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Британія покине ЄС при наявності угоди або без неї

Кандидат в прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон заявив, що Лондон буде готовий до виходу зі складу Євросоюзу до 31 жовтня.

Про це повідомляє The Sunday Telegraph.

За його словами, Британія покине ЄС при наявності угоди або без неї.

Він також додав, що страхи навколо «жорсткого» Brexit сильно перебільшені.

Джонсон підкреслив, що противники Brexit без угоди не хочуть залишати ЄС.

Раніше Джонсон заявив, що він не підтримує варіант Brexit без угоди, але хоче внести зміни до існуючої угоди.

Нагадаємо, Європейський союз готовий переглянути умови угоди через вихід Британії з ЄС.